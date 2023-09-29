Польща та Угорщина не брали участі в засіданні щодо експорту українського зерна, - Єврокомісія

Представники Польщі та Угорщини не брали участі у засіданні координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Він зазначив, що під час зустрічі обговорювався план Києва щодо ліцензування і перевірок чотирьох видів агропродукції.

"Вчорашня зустріч була зосереджена на обговоренні українського плану дій і заходів з контролю визначеної продукції і запобіганню руйнуванню ринку у п`яти країнах-членах ЄС", – сказав він.

Під час зустрічі було домовлено доопрацювати план і були представлені пропозиції щодо цього.

У Єврокомісії сподіваються, що план буде реалізовано якомога швидше.

Також читайте: У Польщі заявили, що пропозиція України щодо вирішення "зернової кризи" є неприйнятною

Крім того, наступного тижня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс здійснить візит до Словаччини, під час якого, зокрема, відвідає прикордонний регіон, щоб оцінити роботу так званого "коридору солідарності".

Гілл також розповів, що представники Польщі та Угорщини не брали участі в засіданні координаційної платформи. Однак представник ЄК зауважив, що участь у засіданні не була обов`язковою.

"Представників Польщі та Угорщини не було на зустрічі. Однак важливо наголосити, що участь не є обов'язковою, оскільки засідання відбуваються досить часто", – зазначив він, наголосивши, що це не можна називати бойкотом.

Він додав, що Єврокомісія продовжує взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами за межами і в рамках платформи.

Також читайте: Україна подала позови до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції