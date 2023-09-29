МЗС - Орбану на слова про територію України: Наша держава не змінювала своїх кордонів
Відповідь Орбану офіційний представник МЗС Олег Ніколенко опублікував на своїй сторінці в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", - написав Ніколенко.
Раніше голова угорського уряду заявив, що, перш ніж почати переговори про вступ до ЄС, Україна повинна буде відповісти на "важкі питання" - зокрема, про власну територію та кількість населення.
"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно", - сказав він.