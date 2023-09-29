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МЗС - Орбану на слова про територію України: Наша держава не змінювала своїх кордонів

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олег,ніколенко
У Міністерстві закордонних справ України відповіли на слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявив, що невідомо, яким зараз є розмір території України.

Відповідь Орбану офіційний представник МЗС Олег Ніколенко опублікував на своїй сторінці в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", - написав Ніколенко.

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МЗС - Орбану на слова про територію України: Наша держава не змінювала своїх кордонів 01

Раніше голова угорського уряду заявив, що, перш ніж почати переговори про вступ до ЄС, Україна повинна буде відповісти на "важкі питання" - зокрема, про власну територію та кількість населення.

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"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно", - сказав він.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Мадяру дуже кортить дещо змінити розмір України на власну користь, щоб увійти до історії "собіратєлєм зємєль мадярскіх". Але сам піти "собірать" не наважується, все чекає на кісточку з хазяйського столу.
  • Всеволод Марчелло
  • Ruslan Kostiuk
    Може мадяр хоче поділитись, йому за багато земель
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