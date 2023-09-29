На виплати громадянам, які прихистили внутрішніх переселенців, спрямовано ще понад 100 млн гривень, - Мінреінтеграції

У межах програми "Прихисток" спрямовано ще понад 100 мільйонів гривень на виплати громадянам, які прихистили внутрішніх переселенців.

Про це йшлося на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Серед іншого, учасники наради обговорили виплати за програмою "Прихисток", якою передбачена компенсація за безкоштовне надання тимчасового житла внутрішнім переселенцям. Вона виплачується у розмірі 450 гривень на місяць за розміщення однієї ВПО у теплий період року та 900 гривень – під час опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цього тижня вже проведено платежі за червень на загальну суму понад 102 мільйони гривень.

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Наступного тижня має розпочатися фінансування компенсацій за липень.

Зазначається, що у заході взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мін’юсту, Мінфіну, МЗС, Офісу Омбудсмана, Державної служби зайнятості, обласних військових адміністрацій, інших відомств та організацій.

Відповідальним виконавцем проєкту "Прихисток" уряд визначив Мінреінтеграції.