Російським спортсменам дозволили брати участь у Паралімпійських іграх-2024
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Спорт.
Рішення ухвалили делегати Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Бахрейні.
До кінця засідань у п'ятницю, 29 вересня, делегати ще мають визначити, під яким прапором росіяни зможуть змагатися на турнірі: державним стягом РФ чи нейтральним - МПК.
Проти повного призупинення членства російського НПК "через порушення його конституційних членських зобов'язань" проголосували 74 члени МПК. Ще 65 висловилися за, 13 утрималися.
Голосування Міжнародного паралімпійського комітету відбулося за кілька тижнів до засідання Міжнародного олімпійського комітету 15-17 жовтня. Зокрема у Мумбаї розглядатиметься ймовірна участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
Членство російського та білоруського паралімпійських комітетів на тлі повномасштабної війни проти України було призупинено в листопаді 2022 року. Спортсмени двох країн залишалися поза міжнародними змаганнями від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022.
Через агресію проти України російські та білоруські спортсмени залишалися поза Паралімпійськими іграми-2022 в Пекіні. Міжнародний паралімпійський комітет спершу розглядав можливість їхнього допуску на умовах нейтралітету, але погодив повне відсторонення через тиск з боку членів організації.