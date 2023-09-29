Російським спортсменам дозволили брати участь у Паралімпійських іграх-2024

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським спортсменам брати участь у Паралімпіаді-2024.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Спорт.

Рішення ухвалили делегати Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Бахрейні.

До кінця засідань у п'ятницю, 29 вересня, делегати ще мають визначити, під яким прапором росіяни зможуть змагатися на турнірі: державним стягом РФ чи нейтральним - МПК.

Проти повного призупинення членства російського НПК "через порушення його конституційних членських зобов'язань" проголосували 74 члени МПК. Ще 65 висловилися за, 13 утрималися.

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Голосування Міжнародного паралімпійського комітету відбулося за кілька тижнів до засідання Міжнародного олімпійського комітету 15-17 жовтня. Зокрема у Мумбаї розглядатиметься ймовірна участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Членство російського та білоруського паралімпійських комітетів на тлі повномасштабної війни проти України було призупинено в листопаді 2022 року. Спортсмени двох країн залишалися поза міжнародними змаганнями від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022.

Через агресію проти України російські та білоруські спортсмени залишалися поза Паралімпійськими іграми-2022 в Пекіні. Міжнародний паралімпійський комітет спершу розглядав можливість їхнього допуску на умовах нейтралітету, але погодив повне відсторонення через тиск з боку членів організації.

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