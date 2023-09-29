Російський суд залишив громадянку України Умерову в СІЗО ще на три місяці, - ЗМІ

Лефортовський суд Москви на закритому засіданні продовжив незаконно затриманій громадянці України Леніє Умеровій утримання під вартою ще на три місяці - до 4 січня 2024 року.

Про це Суспільному повідомила адвокатка Умерової Ольга Дінзе, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні за клопотанням слідчого суд продовжив щодо Леніє запобіжний захід у вигляді взяття під варту ще на 3 місяці, а загалом до 8 місяців, тобто до 04.01.2024р. Леніє фізично почувається добре, психічний стан стабільний. У СІЗО Леніє багато читає, займається йогою, тобто проводить час із користю. Живе в надії на обмін", - розповіла Дінзе.

Судове засідання було закритим, тому що нібито на ньому оголосять відомості, що становлять державну таємницю. Адвокатка заявила у коментарі коресподенту SOTA, що дані, які слідчий подає до суду, крім даних про оперативників і слідчих, не мають таємниці.

"На думку захисниці, слідству не вдасться завершити досудове розслідування за три місяці, і слідчий ще раз клопотатиме про продовження терміну утримання Умерової. Експертизи у цій справі ще не призначені й не проведені. Із чим пов'язане затягування строків досудового слідства, стороні захисту не повідомляють", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що брат Леніє Азіз Умеров розповів Суспільному Крим, що її справа – засекречена, тому сторона обвинувачення не надає жодних процесуальних документів для ознайомлення, а з адвоката взята розписка про нерозголошення, що не дає родичам можливість отримати інформацію про Умерову.

"Наразі вона просила не писати їй листи кримськотатарською мовою, бо дуже багато охочих активістів й людей, які просто її підтримують пишуть їй листи. Частина з них надходить з Криму. І з Криму вона просила не писати кримськотатарською мовою, оскільки це є підставою для додаткових перевірок і вона переживає, що це може якось ускладнити їй життя, а також може бути небезпечно для людей, які їй пишуть такі листи", – зауважив Умеров.

Крім того, він уточнив, що згідно з останніми листами, вона почувається добре, наскільки це можливо, та намагається триматися.

"Я навіть не уявляю, що відчуває людина після 10 місяців ув'язнення в одиночній камері, але моя сестра показує великий приклад мужності, стійкості та героїзму", – наголосив він.

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Нагадаємо, російські силовики затримали Леніє Умерову 4 грудня минулого року після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком.