Швейцарія додатково надасть більш ніж $100 мільйонів на розмінування України
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Федеральна рада Швейцарії затвердила пакет на 100 млн швейцарських франків (110 млн доларів) на розмінування України, який розраховано на період з 2024 по 2027 роки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Загалом 100 млн швейцарських франків буде виділено на гуманітарне розмінування в період з 2024 по 2027 рік і фінансуватиметься в рівних частинах Міністерством оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) та Федеральним департаментом закордонних справ (FDFA)", - йдеться у повідомленні.
Швейцарія вже бере участь у роботах з розмінування в Україні та виділила 15,2 млн швейцарських франків у 2022 та 2023 роках.
Додаткова сума, оголошена у п'ятницю, дозволить Швейцарії надати обладнання та навчання українським саперам.