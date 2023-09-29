На окупованій території Запорізької області ворог створив фейкову суспільну організацію, - Центр національного спротиву

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області створили фейкову суспільну організацію "Народний фронт" для імітації народної підтримки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що на захоплених районах Запорізької області почав діяти так званий "народний фронт" - нібито "добровільна структура", яка об’єднує "волонтерів" й "активістів". Насправді ж такі організації створила кремлівська влада.

У ЦНС зауважили, що "народний фронт" - це один з інструментів Росії для імітації громадянського суспільства, якого немає в тоталітарному режимі. Тому Росія створює штучні рухи, де люди працюють за гроші або через залежність від держави.

Після звільнення регіону від окупації, всі, хто був у складі "народного фронту" в регіоні, будуть притягнуті до відповідальності за співробітництво з ворогом.

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