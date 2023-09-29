В укриття в дитячих садках пустять лише дітей, вихователів та батьків, - Кабмін

Кабінет Міністрів обмежив коло людей, які можуть перебувати в укриттях у дитячих садках.

Зміни внесли до Положень про заклад дошкільної освіти, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на постанову Кабміну.

До пункту 18 додали абзац щодо доступу до укриттів у дитячих садках.

"Доступ до укриттів у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти під час здійснення освітньої діяльності надається виключно для учасників освітнього процесу", - йдеться в постанові.

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Перелік учасників освітнього процесу в сфері дошкільної освіти наведено в статті 27 Закону України "Про дошкільну освіту". До нього входять:

діти дошкільного віку, вихованці, учні;

педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

помічники вихователів та няні;

медичні працівники;

батьки дітей або люди, які їх замінюють;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

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