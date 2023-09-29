Командування Медичних Сил свідомо вбиває українських воїнів, постачаючи їм неякісні аптечки та турнікети, - інструктор з такмеду Ніколенко

Українським захисникам продовжують постачати неякісні аптечки, через які гинуть воїни.

Про це у Facebook повідомив інструктор з тактичної медицини Іван Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Після сьогодні не можна казати, що Командування Медичних сил Збройних Сил України просто некомпетентне. Раніше теж дарма їм давали знижки, але сьогодні це просто тринда. КМС вкотре постачає китайське лайно на позиції. Не тільки турнікети, а цілі аптечки. При тому що ефективні засоби, рекомендовані міжнародними організаціями лежать на складах десятками тисяч!

Після десятків скандалів, після тисяч загиблих, після численних внутрішніх і комітетських нарад, після власної "перевірки" простигосподи. Вони все одно продовжують постачати людям на війну лайно, яке не працює", - наголосив він.

За словами Ніколенка, Командування Медичних Сил "не просто некомпетентні, вони свідомо вбивають українських військових, бо хочуть собі красиву статистику".

"Чим менше "важких" поранених доїде до госпіталя, тим більший відсоток їх можна буде врятувати. І тоді можна всім розказувать, шо у нас 1.5 % смертність в госпіталях. І їм абсолютно пох#й що більшість поранених до госпіталя не доїхала, бо КМС їм видало турнікети, які не зупинили масивну кровотечу на місці. Цензурних слів нема. Це просто негуманні кончені гниди, які умисно вбивають військових", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому йшлося, що українським захисникам досі постачають неякісні турнікети та аптечки. Водночас Командування Медичних Сил на це не реагує.

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