У Франції розслідують роль мільярдера Арно у відмиванні російських грошей

Прокуратура Парижа підтвердила, що вона розслідує фінансові операції за участю власника LVMH Бернара Арно та російського бізнесмена Миколи Саркісова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Розслідування, яке проводить прокуратура, є попереднім - це означає, що воно не обов‘язково має на увазі протиправні дії з боку зацікавлених осіб.

Прокурори повідомили, що розслідування розпочали у 2022 році, і в ньому фігурують угоди за участю Арно та Саркісова.

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Раніше Le Monde з посиланням на підрозділ фінансової розвідки Tracfin міністерства фінансів Франції писало, що Саркісов придбав нерухомість на розкішному альпійському курорті через складну угоду, в рамках якої Арно через одну зі своїх компаній надав кредит.

Торік Tracfin посилило перевірку фінансових операцій за участю російських інвесторів після вторгнення Росії до України.

Неназваний представник Tracfin повідомив Le Monde, що транзакції за участю Арно та Саркісова, які обидва діяли через складну мережу юридичних осіб, могли бути спрямовані на приховування походження використаних коштів.

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Le Monde повідомила, що розслідування зосереджено на купівлі більш ніж дюжини квартир на гірськолижному курорті Куршевель, де конгломерат нерухомості LVMH Арно і пов'язані з ним холдингові структури мають кілька великих об'єктів нерухомості.