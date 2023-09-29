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Решетилова про підрив складів у Сватовому: Все вказувало на диверсію, але правоохоронні органи відмовлялися розслідувати слід РФ

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сватове,боєприпаси
Усі наявні докази щодо вибухів на військових складах у Сватово Луганської області у 2015 році вказували на причетність російських диверсантів, однак правоохоронці відмовлялися розслідувати цю версію.

Про це співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"СБУ та ДБР встановила відповідальних за підрив складу боєприпасів у Сватовому 29 жовтня 2015 року.
І не може такого бути! Цими відповідальними виявились військовослужбовці сил спеціальних операцій РФ!", - пише вона та додає, що російські диверсанти, за результатами розлсідування, також причетні до підриву складу з озброєнням у м. Врбетице в Чехії у 2014 році

Вона наголошує, що з величезною долею ймовірності ті самі диверсанти причетні до спроби підриву і підриву складу в Балаклії, до підриву складу в Калинівці, до підриву складу в Ічні, до двох менших за масштабами підривів у Маріуполі та Запорізькій області у 2016 році. 

"Починаючи з вибуху у Сватовому, всі наявні докази вказували на диверсію. Ці докази були у правоохоронних органів, проте вони вперто відмовлялися розслідувати російський слід. А тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос робив все, щоб правда про ці факти не була встановлена, натомість звинувачуючи військових у намаганні приховати розкрадання боєприпасів. Але ще далі пішов Давід Арахамія. Вони створили цілу тимчасову слідчу комісію ВР, яка теж знайшла сліди розкрадання, але не побачила російського сліду", - зауважує Решетилова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують диверсії на північному кордоні України, - Центр нацспротиву

Вона зазначає, що все це створювало дуже нездорову атмосферу, дискредитувало Збройні сили і перед суспільством, і перед міжнародною спільнотою.  Але найголовніше - слідство було заблоковано, що не дозволило передбачити нові підриви та системну роботу РФ задля послаблення бойового потенціалу української армії.

"Довгі роки я пробувала докричатися до СБУ і загалом до влади, написала купу текстів, дала десятки інтерв'ю, передавала докази диверсій і вказувала на саботаж розслідування всім, кому могла. Але моїх ресурсів замало, коли йдеться про потужну мережу російських агентів. Я просто хочу, щоб ви згадали і запам'ятали всіх, хто наполегливо заперечував причетність росії до підриву складів і саботував розслідування", - резюмувала Решетилова. 

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Нагадаємо, служба безпеки та ДБР встановили особи всього командного складу та ключових співробітників однієї з найбільш засекречених російських спецслужб - сил спеціальних операцій ЗС РФ. Правоохоронці довели причетність спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році.

Топ коментарі

  • Vyacheslav Romanov
    Вправно ти стрілки перекинув із зе-шобли, яка з 2019 року готувалася до шашликів з кремлем, на "Петра Олексійовича".
    А за твого зеленського вибухів на складах не було? Чи це теж "спадщина Петра Олексійовича"??? Та зеленський сам своїм наказом знищив 3 млн. мін на складах - БЕЗ будь-яких ворожих діверсантів! А скільки орків вони могли перетворити на чернозем???
    По-твоєму початок 2022 року Україна зустріла "без снарядів" з президентом Порошенком? Чи все-таки ВСЮ владу в Україні вже узурпував офіс єрмака, де зіц-президентом працював зеленський?

    А йому ти не хочеш ні за що подякувати? За зупинку всіх ракетних програм, за передачу грошей оборонки на велике крадівництво, за скорочення ЗСУ перед самою війною, за розформування танкової бригади під Києвом, за вивід з Гостомеля бригади нацгвардії після повідомлення директора ЦРУ, що основний десант рашистів висаджуватиметься саме в Гостомелі, за розмінування Чонгару та порту Маріуполя, за засипання укріплень навкола Маріуполя, за брехню про шашлики для 150 тис. загиблих маріупольців, за 50 млрд., забраних від ЗСУ і спрямованих на дороги за тиждень до великої війни, за виведені з ладу українські ППО...
    Ну скажи вже нарешті "Дякуємо володимиру олександровичу, що за твоє президентсво здатність України чинити спротив агресії рашистів була максимально зведена нанівець! Як при януковочі! Якому теж красно дякуємо!"
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    а що в цей час робив зе будочка, 4-х разовий ухилят від служби в ЗСУ, він же "****************************", "геройбоневтік" ???



  • Прощай немытая раССея
    Так це Порошенко взірвав склади чи русня?...Що ти мелеш?...А що робиа преЗЕдент з 2019 року по лютий 2022 року?...Може він побудував хоть одне сховище для снарядів, а може налагодив виробництво або закупив **********?...Чому ти забув Баканова, що реально перетворив службу на осередок ФСБ?...
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