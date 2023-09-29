Решетилова про підрив складів у Сватовому: Все вказувало на диверсію, але правоохоронні органи відмовлялися розслідувати слід РФ

Усі наявні докази щодо вибухів на військових складах у Сватово Луганської області у 2015 році вказували на причетність російських диверсантів, однак правоохоронці відмовлялися розслідувати цю версію.

Про це співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"СБУ та ДБР встановила відповідальних за підрив складу боєприпасів у Сватовому 29 жовтня 2015 року.

І не може такого бути! Цими відповідальними виявились військовослужбовці сил спеціальних операцій РФ!", - пише вона та додає, що російські диверсанти, за результатами розлсідування, також причетні до підриву складу з озброєнням у м. Врбетице в Чехії у 2014 році

Вона наголошує, що з величезною долею ймовірності ті самі диверсанти причетні до спроби підриву і підриву складу в Балаклії, до підриву складу в Калинівці, до підриву складу в Ічні, до двох менших за масштабами підривів у Маріуполі та Запорізькій області у 2016 році.

"Починаючи з вибуху у Сватовому, всі наявні докази вказували на диверсію. Ці докази були у правоохоронних органів, проте вони вперто відмовлялися розслідувати російський слід. А тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос робив все, щоб правда про ці факти не була встановлена, натомість звинувачуючи військових у намаганні приховати розкрадання боєприпасів. Але ще далі пішов Давід Арахамія. Вони створили цілу тимчасову слідчу комісію ВР, яка теж знайшла сліди розкрадання, але не побачила російського сліду", - зауважує Решетилова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують диверсії на північному кордоні України, - Центр нацспротиву

Вона зазначає, що все це створювало дуже нездорову атмосферу, дискредитувало Збройні сили і перед суспільством, і перед міжнародною спільнотою. Але найголовніше - слідство було заблоковано, що не дозволило передбачити нові підриви та системну роботу РФ задля послаблення бойового потенціалу української армії.

"Довгі роки я пробувала докричатися до СБУ і загалом до влади, написала купу текстів, дала десятки інтерв'ю, передавала докази диверсій і вказувала на саботаж розслідування всім, кому могла. Але моїх ресурсів замало, коли йдеться про потужну мережу російських агентів. Я просто хочу, щоб ви згадали і запам'ятали всіх, хто наполегливо заперечував причетність росії до підриву складів і саботував розслідування", - резюмувала Решетилова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склад снарядів у Сватово у 2015 році підірвали російські диверсанти, - СБУ та ДБР

Нагадаємо, служба безпеки та ДБР встановили особи всього командного складу та ключових співробітників однієї з найбільш засекречених російських спецслужб - сил спеціальних операцій ЗС РФ. Правоохоронці довели причетність спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році.