Суд у справі щодо облиття зеленкою екснардепа-втікача Волошина затягується: Депутата та воїна Погребиського викликали на засідання, яке не відбулося

Депутат Київради та десантник Олександр Погребиський знову був змушений прибути на засідання суду у справі щодо облиття екснардепа ОПЗЖ Олега Волошина зеленкою. Проте судове засідання не відбулося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Погребиський був змушений взяти відпустку, щоб прибути на засідання. Засідання знову не відбулося - бо суддя пішла у відставку.

"Вже минув третій рік, але досі ще не відбулося попереднє засідання. Тобто воно постійно переноситься з різних причин. Сьогодні знову засідання не відбулося, воно буде перенесено. Як сказали представники канцелярії, буде призначений новий суддя, він вже буде розглядати справу, про що мені буде повідомлено окремою повісткою", - розповів воїн журналістам.

Погребиський проходить у справі про нападі на державного діяча, нардепа ОПЗЖ Олега Волошина, якого наразі підозрюють у державній зраді.

Він нагадав, що Волошин втік з країни до початку широкомасштабної війни.

"В той час коли я взяв в руки зброю, перебував в батальйоні територіальної оборони, евакуйовував дітей з Ірпеня і Бучі, пішов в ЗСУ, звільняв Херсон, Бахмут, був в оточенні в Соледарі, отримав бойові травми і продовжив службу в ДШВ. На даний момент я навчаю, передаю свій досвід мобілізованим громадянам, які прийшли в ДШВ. ... Я знаю, що це політична історія, я знаю, що владі вигідно депутата Київради Погребиського, який є по суті опозиціонером, якомога довше тримати на гачку от такими судовими засіданнями. Цю справу можна було вже давно закрити за відсутності доказів, виправдати і не ганьбитися цим. Це ж не я ганьблюся, а вони", - зазначив Погребиський.

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21 липня 2020 року Олександр Погребиський біля Верховної Ради став випадковим свідком інциденту, коли нардепа Волошина на знак протесту проти його антиукраїнських заяв з трибуни парламенту облили зеленкою.

За наклепом Волошина Олександра Погребиського затримали силовики. Печерський райсуд Києва відпустив його під особисті зобов‘язання лідера "ЄС" Петра Порошенка та народних депутатів. Всі ці роки розгляд справи затягувався через постійну неявку до суду Волошина та його представників.

14 вересня 2022 року Печерський суд прислав чергову повістку Олександру Погребиському, який після бойової травми на фронті проходив лікування.

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