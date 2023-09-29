Сім країн ЄС замовили боєприпаси для України за програмою спільних закупівель, - Reuters

Сім країн Євросоюзу замовили боєприпаси в рамках програми закупівель ЄС, щоб допомогти Україні поповнити виснажені запаси.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Країни Євросоюзу замовили боєприпаси, щоб доставити терміново необхідні артилерійські снаряди в Україну.

Як зазначається, замовлення, розміщені в рамках контрактів, укладених Європейським оборонним агентством (EDA - ред.), стосуються артилерійських снарядів калібру 155 мм. Схему було створено в рамках плану вартістю щонайменше 2 мільярди євро, розпочатого в березні з метою постачання в Україну 1 мільйона артилерійських снарядів і ракет протягом року.

Деякі чиновники й дипломати висловили скептицизм щодо того, що ця мета буде досягнута, але ця ініціатива стала значним кроком у зростанні ролі ЄС в обороні, чому сприяла війна РФ проти України.

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"Сім держав-членів вже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси за прискореною процедурою EDA. Найближчими тижнями та місяцями можуть з'явитися додаткові замовлення, наприклад, для національних цілей поповнення запасів", - повідомило агентство у відповідь на запит Reuters.

Агентство відмовилося назвати країни, заявивши, що кожен уряд має оголосити про свої розпорядження. У відповідь на запит Reuters міністерство оборони Литви підтвердило, що вона є однією з країн.

Також EDA відмовилося назвати вартість та кількість замовлень, заявивши, що більшість інформації є конфіденційною, додає Reuters. Однак в агентстві заявили, що угоди укладалися як на снаряди, так і на компоненти, такі як детонатори, снаряди, заряди та капсулі.

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У заяві йдеться, що схема охоплює чотири "сучасні вогневі платформи, розроблені та вироблені в Європі... і які найчастіше використовуються українськими збройними силами". Згадуються французькі CAESAR, польські Krab, німецькі PzH2000 та словацькі Zuzana C/2000.

Розмістивши замовлення до кінця цього місяця, країни мають право подати заявку на відшкодування витрат на боєприпаси, закуплені для України, із фонду ЄС, Європейського фонду миру.