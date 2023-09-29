Членство України в Раді керівників МАГАТЕ "максимально наблизить питання деокупації ЗАЕС", - Галущенко

Членство України в Раді керівників Міжнародного агентства з атомної енергії наблизить декокупацію Запорізької АЕС та засвідчує підтримку України міжнародною спільнотою.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це дійсно дуже важливо, те що вчора було рішення відповідно Генеральної конференції МАГАТЕ і це голосування, яке дало нам можливість потрапити до Ради керуючих", - наголосив Галущенко.

За його словами, це дуже важливий інструмент, і Україна тепер буде мати право голосу в цій інституції.

"Це потрібно для того, щоб наблизити максимально питання деокупації Запорізької станції", - зазначив він.

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Галущенко додав, що голосування і підтримка, яку Україна отримала, говорять про те, що весь світ солідарний з Україною.

Також вчора на Генеральній конференції МАГАТЕ була ухвалена окрема резолюція щодо України.

"Там насправді дуже жорсткі формулювання, в яких росіян закликають негайно залишити Запорізьку атомну станцію", - додав Галущенко.

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Нагадаємо, вчора Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки.