Членство України в Раді керівників МАГАТЕ "максимально наблизить питання деокупації ЗАЕС", - Галущенко
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це дійсно дуже важливо, те що вчора було рішення відповідно Генеральної конференції МАГАТЕ і це голосування, яке дало нам можливість потрапити до Ради керуючих", - наголосив Галущенко.
За його словами, це дуже важливий інструмент, і Україна тепер буде мати право голосу в цій інституції.
"Це потрібно для того, щоб наблизити максимально питання деокупації Запорізької станції", - зазначив він.
Галущенко додав, що голосування і підтримка, яку Україна отримала, говорять про те, що весь світ солідарний з Україною.
Також вчора на Генеральній конференції МАГАТЕ була ухвалена окрема резолюція щодо України.
"Там насправді дуже жорсткі формулювання, в яких росіян закликають негайно залишити Запорізьку атомну станцію", - додав Галущенко.
Нагадаємо, вчора Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки.