Волонтери у Словаччині зібрали кошти на машину розмінування Bozena-5 для України

У Словаччині завершилася кампанія зі збору коштів на придбання машини для розмінування Bozena-5 для України. Її повинні відправити до кінця цього року.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на машину збирали зусиллями Посольства України в Словацькій Республіці, словацького об’єднання Mier Ukrajine та організації Darček pre Putina.

Збір тривав з 8 травня до 21 вересня 2023 року.

У Mier Ukrajine повідомили, що на машину надійшло 7 300 пожертв.

Виробник машин для розмінування The Way Industries виготовить Bozena-5 та відправить в Україну до кінця 2023 року. Також виробник доставить додаткове обладнання і навчить саперів працювати із машиною.

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