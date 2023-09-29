Арештовані сьогодні безакцизні цигарки з ОАЕ на $2 млн БЕБ планує фіктивно передати на ЗСУ, а по факту віддати замовникам контрабанди, - журналіст Плінський
Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плінський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"А тепер пристібаємось.
Сьогоднішня медійна історія з затриманням БЕБ контейнера сигарет з ОАЕ на 2 млн$ - це історія не про боротьбу з контрабандою.
Це елемент реалізації головної корупційної схеми БЕБ в умовах війни.
Ніхто не планував ці сигарети розмитнювати, а арешт БЕБ був запланован з самого початку.
Після конфіскації сигарет їх мали б фіктивно передати на ЗСУ, а по факту віддати замовникам контрабанди.
Ось так працює БЕБ.
В мене вже на руках деякі документи, які підтверджують цю схему.
Завтра зроблю відео.
P.S. Цікаво, що після встановлення затертого БЕБом на світлинах бренду сигарет з'ясувалось, що оптовим тютюновим посередникам Одеси зайшло предзамовлення цих сигарет.
БЕБ - просто тварі!" - написав Плінський.
Детективи теруправління Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження вартістю майже 74 млн грн. Як повідомляє пресслужба відомства, контейнер та вантаж були ввезені з Об’єднаних Арабських Еміратів з порушенням митного та податкового законодавства.