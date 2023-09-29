Арештовані сьогодні безакцизні цигарки з ОАЕ на $2 млн БЕБ планує фіктивно передати на ЗСУ, а по факту віддати замовникам контрабанди, - журналіст Плінський

Історія з затриманням БЕБ контейнера сигарет з ОАЕ на $2 млн - це елемент реалізації головної корупційної схеми БЕБ в умовах війни. Ніхто не планував ці сигарети розмитнювати, а арешт БЕБ був запланованим з самого початку.

Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плінський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"А тепер пристібаємось.

Сьогоднішня медійна історія з затриманням БЕБ контейнера сигарет з ОАЕ на 2 млн$ - це історія не про боротьбу з контрабандою.

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Це елемент реалізації головної корупційної схеми БЕБ в умовах війни.

Ніхто не планував ці сигарети розмитнювати, а арешт БЕБ був запланован з самого початку.

Після конфіскації сигарет їх мали б фіктивно передати на ЗСУ, а по факту віддати замовникам контрабанди.

Ось так працює БЕБ.

В мене вже на руках деякі документи, які підтверджують цю схему.

Завтра зроблю відео.

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P.S. Цікаво, що після встановлення затертого БЕБом на світлинах бренду сигарет з'ясувалось, що оптовим тютюновим посередникам Одеси зайшло предзамовлення цих сигарет.

БЕБ - просто тварі!" - написав Плінський.

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження вартістю майже 74 млн грн. Як повідомляє пресслужба відомства, контейнер та вантаж були ввезені з Об’єднаних Арабських Еміратів з порушенням митного та податкового законодавства.