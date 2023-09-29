Норвегія закриває кордон для автівок з російськими номерами цього вівторка, - МЗС країни

Цього вівторка Норвегія закриває кордон для легкових автівок з російськими номерами, але на транспорт з більш ніж 10 місцями заборона не розповсюджується.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Норвегії, яке наводить Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

Зміни набудуть чинності опівночі у ніч на вівторок, 3 жовтня.

"Норвегія разом із союзниками та однодумцями реагує на жорстоку загарбницьку війну, яку Росія веде проти України. Важливо, щоб санкції були ефективними, щоб ми запобігли якомога більшим доходам, які потрібні російській державі для фінансування війни", – заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Вітфельдт.

Зареєстровані в Росії легкові автомобілі з дев'ятьма або менше місцями більше не можна ввозити до Норвегії. Однак це положення не поширюється на транспортні засоби з десятьма і більше сидячими місцями. Тому, як і раніше, можна перетинати кордон, наприклад, мікроавтобусами та автобусами через прикордонну станцію Сторског, як це відбувається зараз.

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Норвегія також запроваджує певні винятки. Виняток зроблено для транспортних засобів, що належать громадянам Норвегії або громадянам ЄЕЗ, які постійно проживають в Росії, або членам їхніх сімей.

Виняток також зробили для транспортних засобів, які необхідні з гуманітарних причин, таких як гостра хвороба, смерть або сімейний похорон. Також є винятки для дипломатичних транспортних засобів і транспортних засобів, що належать міжнародним організаціям або державним кур'єрським службам.

"Навіть якщо транспортний засіб підпадає під один з винятків, це не означає, що особам, які перебувають у ньому, автоматично дозволено в'їзд до Норвегії", – уточнили в МЗС Норвегії.

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Норвегія не є членом ЄС, але входить до Європейської економічної зони і є членом-засновником Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). Осло дотримується більшості санкцій ЄС проти РФ.



Фінляндія заборонила в'їзд машинам із російськими номерами 16 вересня. Митниця пообіцяла розвертати такі авто і в разі, якщо вони спробують потрапити до країни через кордон із Норвегією, оскільки це також вважається порушенням санкцій. Автомобілям з російськими номерами, що перебувають у Фінляндії, було наказано залишити країну до 16 березня 2024 року.

Як повідомлялося, раніше Литва, Латвія та Естонія заборонили в’їзд у країну автотранспорту з номерами Російської Федерації, оскільки він підпадає під дію санкцій.