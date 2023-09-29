До кінця опалювального сезону тарифи на комунальні послуги не змінюватимуть, - Шмигаль

Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій", - сказав він.

Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цьогоріч буде перепризначено автоматично, а ті, хто потребує субсидії і не отримував її раніше, можуть подати заявку онлайн через "Дію" або сайт Пенсійного фонду, додав прем'єр.

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