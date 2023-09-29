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До кінця опалювального сезону тарифи на комунальні послуги не змінюватимуть, - Шмигаль

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тарифи
Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій", - сказав він.

Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цьогоріч буде перепризначено автоматично, а ті, хто потребує субсидії і не отримував її раніше, можуть подати заявку онлайн через "Дію" або сайт Пенсійного фонду, додав прем'єр.

Читайте: "Таких тарифів немає навіть у ворога": В Офісі президента пояснили підвищення тарифів на електроенергію

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    недавно !!! ціну на світло підніли майже у 2 рази, бо "бідний" оліхарх арметка недоїдає - на чорну ікру йому не вистачає, а червоною він довиться ...
  • Юрій Вінгорськи
    на цей раз правда чи як завжди, чергова пісдьож???
  • Юрій Туркеш
    Подальше підвищення тарифів просто безперспективне.Збори за комуналку включно з електрикою та газом досягли максимуму і змінюватись не будуть.Це я про збори.Тобто більший тариф - менше платників.Ще більший тариф - ще менше платників.А збір той самий.Коли платників залишиться менше половини станеться обвал - перестануть платити всі.У членів кабміну будуть дуже здивовані морди...
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