РФ використовує фіктивні військові навчання в Чорному морі для блокування експорту українського зерна, - міністр оборони Болгарії Тагарєв

Фіктивні військові навчання РФ у Чорному морі, які намагаються перешкодити експорту зерна з України, становлять загрозу безпеці Болгарії. Через ці провокації країна планує переглянути оборонну політику.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sofia globe.

"Російські кораблі курсують навколо нашої виключної економічної зони, здійснюючи провокаційні та силові дії проти торгових суден інших країн. Все це створює ризики для нашої безпеки. Це також перешкоджає досягненню наших інтересів, особливо економічних", - зауважив Тагарєв.

За його словами, існують також "передумови для інцидентів у Чорному морі", через що уряд Болгарії планує ухвалити рішення про стратегічний перегляд оборонної політики країни.

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"Ми готувалися до цього протягом тривалого часу, це один з моїх пріоритетів. Ми спробуємо оцінити, наскільки існуючі документи з розвитку оборонних можливостей відповідають навколишньому середовищу, оскільки останній перегляд проводився без війни на наших кордонах", - наголосив Тагарєв.

Також, відповідаючи на критику щодо рішення парламенту про постачання Україні непридатних ракет С-300, Тагарєв зазначив, що у Болгарії "є багато людей, які стурбовані безпекою Росії".

"Ми повинні насамперед турбуватися про нашу безпеку, частково допомагаючи Україні - в цьому конкретному випадку, щоб захистити цивільне населення від убивств і руйнування інфраструктури з боку Росії, яка використовує безпілотники, балістичні ракети, крилаті ракети - все, що у неї є, щоб атакувати та вбивати цивільне населення. Я думаю, що навіть якщо ми допоможемо мінімально, це того варте", - наголосив міністр оборони Болгарії.

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