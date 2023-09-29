Франція прагне отримувати від України оборонні замовлення та брати участь у розмінуванні, - Лекорню

Франція хоче не лише віддавати стару зброю та допомагати з системами протиповітряної оборони, а і заохотити Україну розміщувати оборонні замовлення та налагодити спільне виробництво.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню після візиту в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війна триватиме, існують обмеження на передачу техніки у французьких збройних силах. Чи будемо ми продовжувати це робити? Так, тому що завдяки нашим військовим програмам ми збираємося вивести з французької армії багато старого обладнання.. Однак, якщо ми хочемо вистояти, ми повинні мати можливість "зв'язати" французьких виробників безпосередньо з українською армією",- пояснив Лекорню.

Саме тому близько 20 французьких виробників зброї взяли участь у першому збройному форумі, організованому Україною з початку війни, відзначив Лекорню. Їм було важливо зустрітись з українськими компаніями, які можуть бути субпідрядниками французьких виробників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція продовжуватиме передавати Україні зброю та навчати військових, - Лекорню

Серед планів французів також вийти на ринок розмінування. "Завтра, коли війна закінчиться, якщо ми захочемо повернутися до роботи в цій великій сільськогосподарській країні, ми повинні будемо мати можливість очистити поля від мін. У нашій делегації є французький виробник, який виробляє наземні дрони, своєрідних роботів, які здатні виходити на поле бою і знешкоджувати міни, захищаючи сапера", - зазначив міністр збройних сил Франції.