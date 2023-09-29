На Куп’янському напрямку росіяни накопичують сили та нарощують тиск, - розвідка Естонії

За даними розвідки Естонії ворог на Куп’янському напрямку намагається змусити ЗСУ до рішучих дій та накопичують сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

У зведенні, серед іншого, йдеться про те, що наразі російські війська концентрують сили та формують поле бою, наприклад знищили міст через річку Оскіл.

Втім частини 25-ї загальновійськової армії здебільшого не введені в бій.

"Тим самим вони створюють оперативну дилему, намагаючись змусити українські сили до рішучих дій. Обстановка на лінії Лиман – Куп'янськ залишається складною, але українці її контролюють", – зазначають у розвідці.

ЗСУ тим часом розширили й зміцнили плацдарм, а також вийшли до околиць сіл Новопрокопівка і Вербове в Запорізькій області на Оріхівському напрямку, де основний тягар боїв лежить на піхоті.

Зазначається, що РФ здійснила кілька локальних контратак, але ті не принесли очікуваного результату. Одночасно з цим ворог зміцнює оборону Токмака і вибудовує нову лінію укріплень на шляху до Бердянська.

"Найближчим часом українцям все ж таки буде складно домогтися оперативного успіху, тобто, повністю перерізати сухопутний шлях до Криму", – йдеться в повідомленні.

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У зведенні зазначається, що через втрату Роботиного за особистим наказом начальника Генштабу РФ Герасимова зняли командувача Запорізького напряму генерал-полковника Теплинського, який також очолює повітряно-десантні війська.

На інших ділянках фронту ситуація майже не змінилася: ЗСУ продовжують робити спроби блокування Бахмута, де просуваються методично, але насилу, оскільки місцевість зручна для оборони.

"Ударом по штабу Чорноморського флоту в Севастополі Україна переконливо довела, що здатна планомірно вражати об'єкти на всій території півострова. Це спонукає вище військове керівництво РФ турбуватися про власну безпеку та шляхи її забезпечення. Українці наочно продемонстрували, ніхто з командирів не застрахований від удару", – резюмується у зведенні.

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