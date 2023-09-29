Путін підписав указ про осінній призов на військову службу 130 тис. росіян
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Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову до лав армії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Путін підписав указ про призов на військову службу з 1 жовтня (і про звільнення в запас тих призовників, чий термін служби закінчився)", - йдеться в повідомленні.
Призвати повинні 130 тисяч осіб. У Росії призови в армію проводять двічі на рік: весною та восени.
Раніше Міноборони РФ заявило, що з 1 жовтня розпочнеться осінній призов на військову службу, зокрема й на окупованих територіях України.