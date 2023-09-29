Влада Фінляндії укладає секретні угоди щодо побудови укріплень з господарями ділянок на кордоні з РФ, - ЗМІ

Влада Фінляндії укладає негласні контракти з власниками земельних ділянок на кордоні з Росією за право збудувати на їхніх ділянках фортифікаційні споруди.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як стверджує видання, за останні півтора роки десятки фінських землевласників підписали з владою секретні угоди, які дозволяють розпочинати на їхніх землях фортифікаційні роботи з повідомленням лише за один день до їхнього початку.

За дозвіл землевласника на будівництво укріплень на ділянці пропонується одноразова виплата у розмірі 750 євро.

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У власників прикордонних ділянок почали запитувати згоду на будівництво укріплень практично одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Газета пише, що після цього "цікавість землевласників до підвищення боєздатності Сил оборони зросла".

Подібні негласні контракти влада Фінляндії почала пропонувати власникам ділянок ще шість років тому, проте після лютого 2022 року ця робота суттєво активізувалася і вийшла у публічну площину. У травні 2022 року місцеві медіа повідомляли, що сотням землевласників Східної Лапландії надішли листи з такою пропозицією від Сил оборони. Після підписання власником дільниці документ вважається таємним.

Угода дає Силам оборони Фінляндії право "за виняткових обставин" будувати на ділянці оборонні споруди. Для цього із землевласником укладається окремий договір оренди.

При цьому військові обіцяють будувати укріплення таким чином, щоб вони не шкодили нормальному використанню ділянки.

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Нагадаємо, 30 листопада 1939 року Радянський Союз напав на Фінляндію із завданням "відсунути" кордон від Ленінграда і зробити Фінляндію своїм фактичним сателітом з маріонетковим урядом. У СРСР планували завершити війну за 20 днів та провести парад у Гельсінкі на день народження Сталіна 21 грудня. Запеклий опір Фінляндії та міць оборонної лінії Маннергейма стали для Червоної армії несподіванкою, а війна обернулася вигнанням СРСР із Ліги Націй. У березні 1940 року сторони підписали мирний договір, яким Фінляндія зберегла незалежність, але втратила 11% території, а 400 000 фінів стали вимушеними переселенцями. У бойових діях загинули та зникли безвісти 25 904 військових Фінляндії та 126 875 (у п'ять разів більше) радянських військових.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу. 4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО. У серпні 2023 року Фінляндія стала першою країною, яка отримала згоду на придбання у Ізраїлю протиракетної системи "Праща Давида".