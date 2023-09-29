Зброя для України - це шлях до миру, - Столтенберг

Україні потрібна зброя, чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час виступу на першому засіданні Міжнародного форуму оборонної промисловості в Києві заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як зауважив Столтенберг, мужність не здатна зупинити безпілотники, а героїзм не здатний перехопити ракети.

"Україні потрібні засоби високої якості, у великій кількості і швидко", - заявив генеральний секретар НАТО.

Зокрема, Столтенберг високо оцінив винахідливість української оборонної промисловості. За його словами вона впроваджує інновації - "від безпілотників до розмінувань" - з блискавичною швидкістю. Він додав, що чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів.

"Тому, хоча це може звучати як парадокс, зброя для України - це шлях до миру", - зауважив Столтенберг.

Як пише пресслужба Альянсу, на форумі були присутні великі оборонні компанії з усього НАТО. Зокрема, в ньому взяли участь представники більш ніж 20 країн.

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