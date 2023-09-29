Видатки бюджету на ветеранську політику збільшаться майже вдвічі та сягнуть 14 млрд гривень, - Шмигаль

Уряд збільшує видатки на ветеранську політику з 7,5 млрд грн до понад 14 млрд грн. 2,6 мільярда пропонують виділити на реабілітаційну та психологічну допомогу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Збільшуємо видатки на ветеранську політику майже удвічі – з 7,5 млрд грн до понад 14 млрд грн. Повноцінно запустимо проєкт помічника ветерана. На реабілітаційну та психологічну допомогу ветеранам пропонуємо виділити 2,6 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Рада почала розглядати держбюджет на 2024 рік