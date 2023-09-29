У межах програми "єВідновлення" виплати погоджено для майже 16 тис. родин

У межах програми "єВідновлення" вже погоджено виплати для майже 16 тис. родин на ремонти власних осель.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У межах програми "єВідновлення" вже погоджено виплати для майже 16 тис. родин на ремонти власних осель. Вчора уряд запустив програму житлових сертифікатів як компенсації за зруйноване житло. Побачити сертифікати в "Дії" можна вже зараз, а в листопаді люди зможуть скористатися цими сертифікатами та придбати нову оселю", - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зазначив, що у п’ятницю уряд ухвалить розпорядження про залучення гранту від міжнародних партнерів на суму майже 5,5 млрд грн (150 млн дол.). Це грант у межах проєкту HOPE – Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей.

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