Посол ЄС Матернова про членство України в ЄС: "2030 рік – реалістичний термін"

Цілком імовірно, що Україна зможе стати членом ЄС близько 2030 року, якщо збережеться поточний темп реформ.

Про це нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила в інтерв'ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

Матернова зазначила, що пояснює всім у Брюсселі, що в Україні час тече зовсім інакше.

"Те, що в інший місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи дні", – зазначила вона.

"Тому я думаю, що 2030 рік – реалістичний термін. Але він можливий якщо дуже, дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ – а це не завжди лінійний процес. Утім, я можу собі уявити, що це буде реальністю", – пояснила Матернова.

Водночас, за її словами, для цього потрібні не лише ті реформи, які має здійснити Україна.

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"Терміни визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися з боку Європейського Союзу. ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без змін у системі голосування, у системі прийняття рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності", – розповіла Матернова.

Вона також зазначила, що у випадку України важливу роль відіграє геополітика.

"Немає сумнівів у тому, що ми би зараз взагалі не обговорювали питання про те, коли і як Україна вступить до ЄС, якби не жахливі події 24 лютого і все подальше. Тож геополітика, звичайно, відіграє певну роль. Геополітика визначає вектор", – наголосила вона.

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В той самий час прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна буде готова стати членом ЄС протягом двох років.