Швейцарія приєдналася до санкції ЄС проти виробництва Іраном дронів

Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти виробництва іранських дронів, які активно постачають Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначають в уряді Швейцірії, санкції було запроваджено у зв'язку з підтримкою Іраном агресії Росії проти України та постачанням іранських безпілотників для окупантів.

Згідно з обмеженнями, тепер Швейцарія забороняє продаж, постачання, експорт та транзит компонентів, які використовують для виготовлення та виробництва безпілотних літальних апаратів. Крім цього, передбачені цільові фінансові та туристичні санкції щодо фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з підтримкою іранської програми БПЛА.

Також Швейцарія вносить у списки санкцій фізичні та юридичні особи, які допомагають здійснювати поставку дронів з Ірану в Росію.

Також читайте: Україна передала країнам G7 секретний звіт про західні деталі в іранських "шахедах", - The Guardian

Нагадаємо, 20 липня Євросоюз оголосив про нові санкції проти Ірану . Вони передбачали заборону експорту низки компонентів, які можуть використовуватися для виробництва дронів.