Зеленський пообіцяв завершити виконання 7 критеріїв ЄС протягом наступного місяця, - посол Матернова
Про це посол розповіла в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленський під час нашої двосторонньої зустрічі сказав про те, що він очікує, що протягом наступного місяця Україна виконає усі ті кроки, які ще залишилися", – сказала Матернова.
Вона визнала, що деякі критерії повністю виконані, наприклад, вимоги щодо відновлення органів суддівського врядування, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, критерій щодо медіа-права тощо.
"Маю також підкреслити, що ви досягли дуже важливого прогресу щодо антикорупційного критерія, а також відновлення декларування активів.
Тож я вважаю, що був досягнутий значний прогрес", – сказала посол.
"Але водночас, з точки зору боротьби з відмиванням грошей все ще залишається невирішене питання – добре відомий закон про політично значущих осіб", – зазначила Матернова.
Крім того, за її словами, зараз триває оцінка кроків України у питанні захисту національних меншин.