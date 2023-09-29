Зеленський пообіцяв завершити виконання 7 критеріїв ЄС протягом наступного місяця, - посол Матернова

Президент Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катаріною Матерновою пообіцяв за місяць завершити роботу над семи критеріями Єврокомісії.

Про це посол розповіла в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський під час нашої двосторонньої зустрічі сказав про те, що він очікує, що протягом наступного місяця Україна виконає усі ті кроки, які ще залишилися", – сказала Матернова.

Вона визнала, що деякі критерії повністю виконані, наприклад, вимоги щодо відновлення органів суддівського врядування, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, критерій щодо медіа-права тощо.

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"Маю також підкреслити, що ви досягли дуже важливого прогресу щодо антикорупційного критерія, а також відновлення декларування активів.

Тож я вважаю, що був досягнутий значний прогрес", – сказала посол.

"Але водночас, з точки зору боротьби з відмиванням грошей все ще залишається невирішене питання – добре відомий закон про політично значущих осіб", – зазначила Матернова.

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Крім того, за її словами, зараз триває оцінка кроків України у питанні захисту національних меншин.