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Росіяни обстрілюють Авдіївський коксохім щодня, його навряд можна буде відновити, - голова МВА Барабаш

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авдіївський,коксохім
Авдіївський коксохімічний завод в Авдіївці Донецької області навряд можна буде відновити, адже загарбники обстрілюють його чи не щодня.

Про це голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії, повідомляє Цензор.НЕТ. 

За його словами, завод щодня обстрілюють з ствольної артилерії, РСЗВ "Град" та мінометів.

"Звичайно, дивлячись на кадри [заводу] і навіть заїжджаючи в місто, проїжджаючи поруч з заводом, може здаватися, що він ще цілий – труби стоять, значить, умовно кажучи, ніби як цілий. Заїжджаючи на територію, видно, що завод дуже сильно пошкоджений, дуже сильно побитий. Якщо ще декілька місяців тому ми тішили себе, що ще зможемо його відновити, запустити, і ми говорили про це з керівництвом заводу і компанії, то зараз ми розуміємо, що після таких "прильотів" навряд чи що там уже відновиш, це тільки заново треба буде будувати", – розповів Барабаш.

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    хто хоч раз бачив коксохімічний комбінат, а особливе жив біля нього, той в цирку не сміється.
    ці заводи часів сталінської індустріалізації, давно треба було знести.
    саме, як і азовсталь і тому подібні підприємства.
    але ж ахметов мільярдер, а його працівники інваліди і багато хто до пенсії не доживав.
  • Pan Kotskyi
    А нагадайде, будьте ласкаві, хто у нас власник цього підприємства?
  • Самий Правий сектор2
    На донбасі буде заповідник.. як навколо Чорнобиля..
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