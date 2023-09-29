Росіяни обстрілюють Авдіївський коксохім щодня, його навряд можна буде відновити, - голова МВА Барабаш

Авдіївський коксохімічний завод в Авдіївці Донецької області навряд можна буде відновити, адже загарбники обстрілюють його чи не щодня.

Про це голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, завод щодня обстрілюють з ствольної артилерії, РСЗВ "Град" та мінометів.

"Звичайно, дивлячись на кадри [заводу] і навіть заїжджаючи в місто, проїжджаючи поруч з заводом, може здаватися, що він ще цілий – труби стоять, значить, умовно кажучи, ніби як цілий. Заїжджаючи на територію, видно, що завод дуже сильно пошкоджений, дуже сильно побитий. Якщо ще декілька місяців тому ми тішили себе, що ще зможемо його відновити, запустити, і ми говорили про це з керівництвом заводу і компанії, то зараз ми розуміємо, що після таких "прильотів" навряд чи що там уже відновиш, це тільки заново треба буде будувати", – розповів Барабаш.

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