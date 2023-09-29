Окупанти ракетою атакували житловий квартал Херсону, на Берислав та Ольгівку скинули керовані авіабомби

У п’ятницю, 29 вересня, окупанти атакували Херсон, Берислав та Ольгівку.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування.



Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється", - написав він.

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