Посол ЄС Матернова про членство в ЄС: Євросоюз зараз не хоче втягуватися у чужі територіальні конфлікти

Євросоюз зараз не хоче втягуватися у чужі територіальні конфлікти, тому вступ Молдови без повернення контролю над Придністров’єм малоймовірний. З Україною ситуація дещо складніша.

Про це нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила в інтерв'ю "Європейській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

Матернова висловила сумнів, що Молдова взагалі отримувала якісь запевнення від представників ЄС з приводу можливості вступу до Євросоюзу без Придністров'я.

"Я б сказала, що навпаки: досвід деяких попередніх розширень свідчить, що Євросоюз зараз не хоче втягуватися у чужі територіальні конфлікти. Тому я думаю, що ЄС буде обережним щодо цього питання", – зазначила вона.

Однак, на її думку, динаміка розширення і реалістична перспектива вступу до ЄС може стати стимулом для реінтеграції окупованих територій.

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"Іншими словами, коли з’явиться реальна перспектива вступу до ЄС, то і для лівого, і правого берега Дністра це могло би стати мотивацією для реінтеграції Молдови", – вважає Матернова.

В Україні ж, наголосила вона, йдеться про активну війну.

"І до певної міри хороша новина – це те, що процес підготовки до розширення займає певний час, і, сподіваюся, територіальні питання будуть вирішені до того часу", – додала Матернова.

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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла раніше, що Україна та Єврокомісія ще не проговорювали офіційно, чи залежить якось термін вступу України до Євросоюзу від завершення війни.