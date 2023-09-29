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США й Україна розроблять план спільного виробництва зброї, в тому числі і ППО, - ОП

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ппо,європейське
США і Україна розроблять план спільного виробництва зброї, включно з ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами у п'ятницю.

"Є дуже фундаментальне рішення, яке почне реалізовуватися дуже і дуже скоро. Думаю, що дуже скоро до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть конкретний план щодо власного виробництва всього (зброї -

ред.), що потрібно", - сказав він.

Насамперед, за словами Єрмака, це стосується засобів ППО.

"Приїде (в Україну - ред.) делегація. Буде зустріч американської та української делегацій для розробки спільних планів щодо виробництва в Україні зброї", - зазначив глава Офісу президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американська корпорація General Dynamics розглядає можливість виробництва БМП ASCOD спільно з "Українською бронетехнікою"

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Погрібний Олександр
    Хіба що ОП перейменують у ОПП (Офіс По Пі#дєжу»)
  • віктор федорович 31ee1569
    стане наймогутнішим виробником планів
  • Vasily Androshchook
    ОП - Оманський План.
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