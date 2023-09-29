США й Україна розроблять план спільного виробництва зброї, в тому числі і ППО, - ОП
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США і Україна розроблять план спільного виробництва зброї, включно з ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами у п'ятницю.
"Є дуже фундаментальне рішення, яке почне реалізовуватися дуже і дуже скоро. Думаю, що дуже скоро до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть конкретний план щодо власного виробництва всього (зброї -
ред.), що потрібно", - сказав він.
Насамперед, за словами Єрмака, це стосується засобів ППО.
"Приїде (в Україну - ред.) делегація. Буде зустріч американської та української делегацій для розробки спільних планів щодо виробництва в Україні зброї", - зазначив глава Офісу президента.