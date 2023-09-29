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"Наразі ми не можемо зупинитися, бо тоді на нас відіграються усі", - Данілов

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данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував можливість затяжної війни України з РФ. Так, він закликав українців не панікувати, а боронити державу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Наразі ми не можемо зупинитися, бо тоді на нас відіграються усі. Треба зберігати стійкість", - сказав він.

На жаль, Захід нерідко говорить про можливість затяжної війни. Як припускає Данілов, партнери, найімовірніше, спираються на фактори, які "мають на столі".

"Несприйняття фрагментації Росії. Вони цього лякаються. І це є правда. Нам досі ніхто не може чітко дати відповідь на запитання, що таке наша перемога. Нам кажуть: "Ми вас підтримуватимемо до…" - і далі слово "перемога" я ніде не чув", – сказав Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнери України досі не можуть чітко відповісти, що таке наша перемога, - Данілов

Так, Україні потрібне чітке розуміння щодо позиції наших партнерів. Чи будуть вони йти з нами до перемоги? Або ж вони йтимуть певний проміжок часу, а потім будуть дивитися й робити висновки?

Секретар РНБО запевняє: сьогодні тривають процеси, які точно йдуть на користь Україні. Зокрема, на території Росії.

"Наше завдання – тримати стійкість, не впадати в сум, не панікувати. Нам своє робити. Нам треба боронити державу, звільняти від агресора. Якщо ми зупинимося на цьому шляху, то майте на увазі, що тоді відіграються на нас усі – і не тільки Путін", – переконаний Данілов.

Він констатував: ми живемо у дуже складному світі, і нерідко навіть у країн-партнерів політична доцільність переважує ті чи інші речі, які ми називаємо цінностями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ не битимуть ракетами ATACMS по території Росії, про це домовилися з партнерами, - Данілов

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    Юрій Луценко

    Цікаво спостерігати мовчання владних спікерів після наполегливої пропозиції Заходу розпочати давно обіцяні реформи.
    Втомившись вислуховувати дурню в діапазоні від «корупція в Україні закінчилася, всі корупціонери виїхали» до «корупціонери в Україні не крадуть американські позики, крадуть лише українські кошти», західні союзники виставили конкретний календарний план дій.

    Чи мають вони на це право?
    Так, мають. Хоча б тому, що фінансують 2/3 українського бюджету.

    Чи потрібний такий план дій саме зараз?
    Так, потрібен. Бо корупція і мародерство тилових щурів є не меншою загрозою, ніж окупація орків.
    Воювати в окопах між двома ворогами - вдвічі важче.

    Чому мовчить у відповідь влада?
    Бо у неї шок після показової екзекуції слуг народу по відновленню відкритих декларацій. І це ж владу заганяють лише в норми підзвітності, що діяли до 2019! А як же жити, якщо треба йти далі?

    Що не можна робити?
    Не можна знову намагатися сачконути в стилі віце-спікера, який заговорив про «тестування президентської республіки»
    Розчарування союзників все сильніше, а імідж корумпованої України грає на руку проросійським опонентам західного антипутінського Альянсу.

    Що робити?
    Очевидно, що із такою радикальною зміною поведінки нинішня влада не в стані впоратися.
    Але й проводити вибори під час смертельної битви на фронті - не можна.
    Тому вважаю єдиним виходом зміну виконавчої влади. Повірити, що Кабмін Шмигаля, цього зайця в овечій шкурі на чолі овець в заячих шкірках, на щось здатна - не може напевно ніхто.

    Отже, Президент має продовжити керувати військовою і зовнішньою політикою.
    Одночасно він має припинити ручне керування Кабміном з свого Офісу та відновити роботу нового самостійного Уряду реформ.
    Як це і передбачено Конституцією.

    Є політика левів. Є політика лисиць. Але ніколи не була ефективною політика страусів, які засунули голову в асфальт і слухають кротів.
  • John Lazurenko
    За корупцію під час війни ви точно отримаєте.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Може він має на увазі що не можуть зупинитися розкрадати бюджет, та припинити узурпацію влади-бо їм тоді точно буде пиз**ць.
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