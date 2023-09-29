"Наразі ми не можемо зупинитися, бо тоді на нас відіграються усі", - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував можливість затяжної війни України з РФ. Так, він закликав українців не панікувати, а боронити державу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Наразі ми не можемо зупинитися, бо тоді на нас відіграються усі. Треба зберігати стійкість", - сказав він.

На жаль, Захід нерідко говорить про можливість затяжної війни. Як припускає Данілов, партнери, найімовірніше, спираються на фактори, які "мають на столі".

"Несприйняття фрагментації Росії. Вони цього лякаються. І це є правда. Нам досі ніхто не може чітко дати відповідь на запитання, що таке наша перемога. Нам кажуть: "Ми вас підтримуватимемо до…" - і далі слово "перемога" я ніде не чув", – сказав Данілов.

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Так, Україні потрібне чітке розуміння щодо позиції наших партнерів. Чи будуть вони йти з нами до перемоги? Або ж вони йтимуть певний проміжок часу, а потім будуть дивитися й робити висновки?

Секретар РНБО запевняє: сьогодні тривають процеси, які точно йдуть на користь Україні. Зокрема, на території Росії.

"Наше завдання – тримати стійкість, не впадати в сум, не панікувати. Нам своє робити. Нам треба боронити державу, звільняти від агресора. Якщо ми зупинимося на цьому шляху, то майте на увазі, що тоді відіграються на нас усі – і не тільки Путін", – переконаний Данілов.

Він констатував: ми живемо у дуже складному світі, і нерідко навіть у країн-партнерів політична доцільність переважує ті чи інші речі, які ми називаємо цінностями.

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