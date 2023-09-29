Із 1 жовтня МВС стане головним органом у координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Міністерство внутрішніх справ України стане головним органом у координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з 1 жовтня Міністерство внутрішніх справ запускає Гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Номер гарячої лінії – 0800103333.



Оператори надаватимуть інформацію щодо роботи Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Також консультуватимуть родичів зниклих безвісти та формуватимуть анкети до Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин.



Станом на сьогодні в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин міститься 9692 записи. МВС видало 9538 витягів.

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