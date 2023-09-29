Данілов: Частина виробництва ракет винесена за межі нашої країни

Україна винесла частину виробництва власних ракет за межі країни, щоб убезпечити його від російських атак. Це не впливає глобально на ракетну програму.

Про це розповів в ефірі Українського радіо секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів про ракетний удар з боку росіян по одному з українських виробництв ракет, зазначивши, що підприємство перенесли за межі України: "Цей удар вже стався давно й тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об’єктів ще з часів Радянського Союзу, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну програму".

"Частина виробництва винесена за межі нашої країни, де РФ точно не дістане його. Адже Росія лише з нами може вести боротьбу, а якщо йдеться про країни НАТО, то в них тут все слабенько", - констатував Данілов.

Також він додав, що відновилися й удари росіян по українській енергетиці. "Російська Федерація - підступна країна, яка не може воювати з військовими. Вона воює з нашим цивільним населенням, нищить нашу цивільну інфраструктуру для того, щоб завдати болю нашому народові - пенсіонерам, дітям, які під час таких атак перебувають в складному становищі", - зазначив Данілов.

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