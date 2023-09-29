Війну технологій виграють інженери: для перемоги України необхідно створювати defence-tech стартапи, - Федоров
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Війну технологій виграють інженери.
Сьогодні на ІТ Арені у Львові зустрівся з драйверами інновацій — українськими айтівцями. Говорили про війну й майбутнє. Це найбільша технологічна війна в історії.
Зараз кожен, хто повʼязаний з технологіями, повинен максимально включитися. Необхідно створювати defence-tech стартапи, приєднуватися до наявних команд та інвестувати в інновації.
Я бачу 8 перспективних напрямів, де постійно потрібні енергійні люди та інвестиції:
• супутниковий звʼязок
• дрони
• системи ситуаційної обізнаності
• морські дрони
• роботизовані наземні платформи
• штучний інтелект
• РЕБ
• захист неба
Активно працюємо з партнерами, щоб створити всі умови для розвитку технологій — цілу інфраструктуру, де кожен знайде роботу для себе.
Запустили Brave1, щоб ідеї крутих розробок втілювались у життя та приносили результати на фронті. Створили правовий і податковий простір Diia City, щоб технологічні компанії народжувалися та стрімко розвивалися — з низькими податками та сприятливим інвесткліматом. Масштабували українське виробництво БПЛА з Армією дронів, примножуємо ці результати щодня.
Роботи багато. Тому сьогодні ви не можете не долучитися до перемоги. Всі, хто займається технологіями, можуть змінити хід війни", - розповів Федоров.