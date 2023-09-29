Війну технологій виграють інженери: для перемоги України необхідно створювати defence-tech стартапи, - Федоров

Кожен, хто пов’язаний з технологіями, повинен максимально включитися у роботу над перемогою України у війні. Необхідно створювати defence-tech стартапи, приєднуватися до наявних команд та інвестувати в інновації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Війну технологій виграють інженери.

Сьогодні на ІТ Арені у Львові зустрівся з драйверами інновацій — українськими айтівцями. Говорили про війну й майбутнє. Це найбільша технологічна війна в історії.

Зараз кожен, хто повʼязаний з технологіями, повинен максимально включитися. Необхідно створювати defence-tech стартапи, приєднуватися до наявних команд та інвестувати в інновації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Забронювали менше 1% працівників: Українські ІТ-компанії хочуть окремих правил для айтішників під час походів у військкомат

Я бачу 8 перспективних напрямів, де постійно потрібні енергійні люди та інвестиції:

• супутниковий звʼязок

• дрони

• системи ситуаційної обізнаності

• морські дрони

• роботизовані наземні платформи

• штучний інтелект

• РЕБ

• захист неба

Активно працюємо з партнерами, щоб створити всі умови для розвитку технологій — цілу інфраструктуру, де кожен знайде роботу для себе.

Запустили Brave1, щоб ідеї крутих розробок втілювались у життя та приносили результати на фронті. Створили правовий і податковий простір Diia City, щоб технологічні компанії народжувалися та стрімко розвивалися — з низькими податками та сприятливим інвесткліматом. Масштабували українське виробництво БПЛА з Армією дронів, примножуємо ці результати щодня.

Роботи багато. Тому сьогодні ви не можете не долучитися до перемоги. Всі, хто займається технологіями, можуть змінити хід війни", - розповів Федоров.