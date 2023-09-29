Зрадник генерал СБУ Наумов отримав рік тюрми у Сербії. ФОТО

У Сербії Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Суд першої інстанції виніс вирок 29 вересня. За словами адвоката Наумова Мілана Петровича, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

"Ми вважаємо (як сторона захисту – ред.), що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", – заявив Петрович.

Адвокат підкреслив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію Наумова.

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Раніше Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію Андрія Наумова, який перебуває під вартою в Сербії з червня 2022 року. Наумова заарештували 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

Сербська поліція оголосила, що гроші та діаманти, які були знайдені під час огляду автомобіля, "ймовірно походять від злочинної діяльності", після чого Наумову висунули звинувачення у відмиванні грошей у Високому суді в Ниші. На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.

Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну – а саме 23 лютого – Андрій Наумов виїхав за кордон.

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В Україні Наумову оголосили дві підозри – "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.