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Зрадник генерал СБУ Наумов отримав рік тюрми у Сербії. ФОТО

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У Сербії Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зрадник генерал СБУ Наумов отримав рік тюрми у Сербії 01

Суд першої інстанції виніс вирок 29 вересня. За словами адвоката Наумова Мілана Петровича, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

"Ми вважаємо (як сторона захисту – ред.), що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", – заявив Петрович.

Адвокат підкреслив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію Наумова.

Зрадник генерал СБУ Наумов отримав рік тюрми у Сербії 02

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Раніше Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію Андрія Наумова, який перебуває під вартою в Сербії з червня 2022 року. Наумова заарештували 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

Сербська поліція оголосила, що гроші та діаманти, які були знайдені під час огляду автомобіля, "ймовірно походять від злочинної діяльності", після чого Наумову висунули звинувачення у відмиванні грошей у Високому суді в Ниші. На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.

Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну – а саме 23 лютого – Андрій Наумов виїхав за кордон.

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В Україні Наумову оголосили дві підозри – "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    Он слішкам многа знал про БОНЕВТІКІВ - його заховали вірні друзі Рашки!
  • Urs
    где-то облегчённо вздохнул бакланов
  • Погрібний Олександр
    І хто ж його призначав на посаду невідомо?
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