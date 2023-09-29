Україна запросила кандидатів у президенти США до себе з візитом, - ОП

Україна направила офіційне запрошення кандидатам у президенти США до себе з візитом, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як він розповів на зустрічі з журналістами у п'ятницю в Києві, Офіс президента на постійній основі тримає контакт з обома партіями американського Конгресу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цей контакт триває протягом усього часу. Ми зустрічаємося з представниками і Республіканської, і Демократичної партій. Більше того, ми офіційно запросили всіх кандидатів, які будуть, які є і які ще мають намір ними стати, щоб вони приїхали в Україну", - заявив Єрмак.

За його словами, це потрібно для того, щоб вони "формували свою позицію стосовно України після того, як побачать усе, що відбувається тут на власні очі, а не на відстані".

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Глава Офісу президента зазначив, що офіційний Київ уже відвідували ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та ексвіцепрезидент Майк Пенс (кандидати в президенти США - ред.).

"Сподіваюся, що цей процес і надалі триватиме. Перш ніж щось говорити, важливо бути тут, все побачити, а не робити висновки на відстані", - наголосив він.

Єрмак також висловив упевненість у тому, що підтримка України є абсолютним пріоритетом у США.

"Ми ще раз переконалися, як американці нас підтримують. А саме суспільства формують, зокрема, позиції політиків", - резюмував глава Офісу президента України.

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