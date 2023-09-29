НАЗК призупинило статус міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank та ще п’яти грецьких компаній-перевізників

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило статус міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank та ще п’яти грецьких компаній-перевізників після переговорів із їхнім керівництвом.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що статус міжнародного спонсора війни призупинено для наступних компаній:

Dynacom Tankers Management (DTM);

Delta Tankers LTD;

Thenamaris Ships Management Inc;

Minerva Marine;

TMC Tankers LTD;

OTP Bank.

"Таке рішення прийнято за результатом переговорів між представниками Агентства та представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер на порталі "Війна і санкції", у розділі "Міжнародні спонсори війни", ці 6 компаній матимуть тимчасово призупинений статус.

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Агентство сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу.

Також це має виключити можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості Росії продовжувати війну.

"Агентство завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку", - додали у НАЗК.

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Нагадаємо, Угорщина багаторазово блокувала ініційоване ЄС створення довгострокового фонду для підтримки армії України обсягом до 20 мільярдів євро через внесення угорського банку OTP до списку "спонсорів війни".