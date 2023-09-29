Якщо Росія отримає іранські ракети, це не збільшить рівень загрози для України, - Данілов

Якщо Іран вирішить передати Росії ракети, це не підвищить рівень загроз для України, адже цей рівень ніколи не зменшувався, починаючи з лютого 2014 року.

Про це заявив в ефірі Українського радіо секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що Іран планує передати свої ракети на територію Росії, каже про те, що на Росії не має спроможності самостійно вирішити питання з Україною. РФ звертається до країни, яка з 1979 року знаходиться під санкціями", - зазначив Данілов.

Також він додав, що українські спецслужби відстежують цю ситуацію спільно з партнерами і працюють в цьому напрямку: "Це не підвищить рівень загроз для нашої країни, адже цей рівень ніколи не зменшувався, починаючи з лютого 2014 року".

Данілов додав, що Росія неспроможна перемогти Україну на полі бою, тож використовує всі доступні можливості для підсилення своєї позиції. Зокрема, йдеться й про інформаційні кампанії: "Коли Росія починає розхитувати інформаційний простір наративами, що деяким країнам набридло допомагати Україні, це не відповідає дійсності", - підкреслив він.

"Нашу країну останнім часом відвідали й Столтенберг, й міністри оборони Великої Британії та Франції. Це яскраве підтвердження, що ми не залишимось сам на сам з агресором", - наголосив Данілов.

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