Питання українського зерна не розділятиме Україну і Польщу, - посол Зварич
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол України у Польщі Василь Зварич в інтерв’ю Українському радіо.
"Немає нічого такого, що б порушило або підірвало міцний фундамент нашої дружби і братерства з Польщею, оскільки польське і українське суспільства стоять на сторожі цих відносин. І вони обоє не зацікавлені в тому, щоб наші відносини погіршилися. Тому я вірю, що ніщо не змінить нашого стратегічного підходу до розбудови відносин з Польщею. Ці дискусії, які зараз тривають в економічній площині, це тільки маленька частинка того, що відбувається у відносинах між Україною і Польщею. А переважна більшість питань, справді, розвивається дуже позитивно", - сказав дипломат.
За його словами, щоб залагодити непорозуміння, зокрема, щодо українського зерна, потрібна передусім добра воля для проведення конструктивного діалогу. Як запевнив посол, така добра воля з українського боку є.
"Ми бачимо, що останнім часом саме українська сторона ініціює діалог і вносить певні конструктивні пропозиції, зокрема, і в питанні експорту українського зерна до Польщі. Буквально вчора була телефонна розмова між нашими міністрами сільського господарства, яка, я вважаю, була дуже конструктивною. Ми представили свої пропозиції польській стороні. Польська сторона взяла паузу для того, щоб ці пропозиції опрацювати і виробити відповідні механізми всередині країни. Тому я сподіваюсь, що ми зможемо дійти до порозуміння і тематика українського зерна не буде нас розділяти. А ми будемо разом тільки співпрацювати для того, щоб виробити спільний механізм, як нам діяти сьогодні і в майбутньому", - наголосив Зварич.
Він висловив думку, що з польського боку також є бажання врегулювати ситуацію.
"З точки зору вчорашньої розмови міністрів сільського господарства, бажання врегулювати ситуацію з польського боку є. Тому нам потрібно зараз просто взяти паузу для опрацювання польською стороною наших пропозицій. Ми домовились про те, що десь через тиждень-два знову буде телефонна розмова наших міністрів. І, можливо, вже на цій розмові з'являться якісь конкретні відповіді з польського боку щодо того, як нам рухатись далі", - сказав посол.