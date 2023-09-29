Майже 100 тисяч людей із Карабаху прибули до Вірменії, - уряд

Станом на 20:00 29 вересня до Вірменії доїхали 98 625 людей із Нагірного Карабаху,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила речниця премʼєр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян.

"Міст Хакарі вже перетнули 20 892 транспортні засоби", – заявила речниця.

Якщо правильними є наведені раніше владою Вірменії дані про те, що в Карабаху станом на початок вересня жили приблизно 120 тисяч людей, то нині там залишилося трохи більш як 20 тисяч.

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28 вересня президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманян підписав указ, який передбачає, що сепаратистська "Нагірно-Карабаська республіка" припинить існування з 1 січня.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном.

Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку.

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