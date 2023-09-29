Реєстр е-декларацій буде відкритий до Нового року, - "слуга народу" Мошенець

Ухвалення законопроєкту про електронне декларування було і залишається одним зі структурних маяків МВФ. І це той самий обов’язковий пункт, щоб Україна продовжувала отримувати кошти.

Про це сказала член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Олена Мошенець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, Голова Верховної Ради уже підписав законопроєкт.

"Наразі чекаємо підпису президента. А далі публікація і 60 днів, протягом яких Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повинно відкрити реєстр декларацій. Я думаю, що найближчим часом це відбудеться, тобто точно до Нового року реєстр буде відкритий", — зазначила депутатка.

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За її словами, ухвалення законопроєкту про електронне декларування було і залишається одним із структурних маяків МВФ: "І це той самий обов'язковий пункт для того, щоб наша країна продовжувала отримувати кошти, підтримуючи курс на цінність демократії і відкритості, на цінність західних високих стандартів. Це не просто забаганка, це певна планка, якої ми маємо притримуватися, щоб бути у цивілізованому ціннісному світі".

Мошенець зауважила, що президент повернув цей законопроєкт зі своїми пропозиціями.

"І вже, побачивши реакцію суспільства на закритість реєстру протягом поточного року, в залі це питання було одноголосно ухвалено. Тобто дві пропозиції президента, а саме відкрити реєстр відразу і все-таки дати можливість закрити декларації військових та осіб, які можуть мати підвищені ризики, знайшли майже одностайну підтримку. Я і першого разу підтримувала відкритість реєстрів. Тому дуже рада, що принаймні наш Комітет виконав цей структурний маяк. Є ще інші. Є питання щодо національних меншин. Але всі ці моменти вирішуються в процесі", - сказала заступниця голови Комітету з питань антикорупційної політики.

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Вона також поінформувала, що щодо закону про декларування, то Голова Верховної Ради його підписав.

"Ми наразі чекаємо на підпис президента. Після цього починається відлік 60 днів, протягом яких Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повинно відкрити реєстр декларацій. Це будуть відкриті ті, які були подані раніше. До кінця січня 2024 року абсолютно всі декларанти мають подати декларації за 2021 і 2022 рік, а до кінця березня 2024 року — відповідно за 2023 рік. Тобто сумарно у квітні можна буде побачити три роки декларацій, прослідкувати всіх декларантів, які забезпечують функції держави або місцевого самоврядування", - запевнила Мошенець.