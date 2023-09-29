Від самих конгресменів залежить, чи пожертвують США допомогою Україні заради уникнення шатдауну, - Блінкен

Урядовий "шатдаун", який може статися вже 1 жовтня ускладнить роботу Держдепартаменту США, та він докладе максимум зусиль, аби й надалі захищати інтереси національної безпеки.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно ймовірного урядового "шатдауну", я б сказав так: насамперед ми сподіваємося, що цього не станеться", - зауважив Блінкен.

"Шатдаун", за його словами, вочевидь ускладнить усю роботу для посилення національної безпеки. Тож державний секретар закликав Конгрес уникнути такого сценарію.

У відповідь на запитання, чи погодиться адміністрація США з відмовою Конгресу ухвалити пакет допомоги Україні, який Сенат передав Палаті представників із пропозиціями для уникнення "шатдауну", Блінкен зазначив, що це залежить від самих законодавців.

"Але я можу просто сказати в загальному контексті, що "шатдаун" не має відбутися. Втім, якщо це станеться, ми зробимо всі можливі кроки, аби бути певними, що ми принаймні виконуємо свої функції на захист національної безпеки", - наголосив Блінкен.

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Нагадаємо, "шатдаун" - призупинка роботи уряду США - це ситуація, яка виникає, коли Конгрес не встигає узгодити фінансування державних органів до початку нового фінансового року.