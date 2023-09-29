Україні складно буде увійти до Євросоюзу без підтримки Польщі, - міністр з європейських питань Шинковський вель Сенк
На цьому під час Економічного конгресу в Познані заявив у п’ятницю міністр з європейських питань в уряді Польщі Шимон Шинковський вель Сенк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На запитання, чи Польща все ще залишається головним союзником України в ЄС, політик визнав, що у короткостроковій перспективі можна спостерігати розворот України у бік Німеччини.
"Але міжнародну політику потрібно розглядати в середньостроковій або довгостроковій перспективі. Побачимо, як діятиме Україна. На мою думку, якби вона намагалася зробити розворот у бік Німеччини через голови не лише Польщі, а й країн регіону, то це було б помилкою з боку України. Неможливо без підтримки країн регіону, над їхніми головами, швидко ввести Україну до Євросоюзу. Але це українські політики мають взяти відповідальність за свою політику",- заявив польський міністр.
Між тим він наголосив, що перемога України у війні з Росією є в національних інтересах Польщі, а підтримка членства України в ЄС з боку Польщі залишатиметься незмінною.
"У ситуації, коли українські політики намагаються дати зрозуміти, що їхні інтереси мають бути вище за інтереси країн ЄС, то ми не можемо погодитися з таким сприйняттям цього питання. Для нас інтереси наших громадян і захист цих інтересів завжди будуть нашим пріоритетом. І це жодним чином не суперечить нашій волі підтримувати Україну",- наголосив Шинковський вель Сенк.