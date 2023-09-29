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Під час переговорів у Вашингтоні список рекомендацій щодо реформ не обговорювався, - ОП

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ігор,жовква
Під час переговорів за участі української делегації у Вашингтоні жодний список з рекомендаціями щодо того, які реформи Україна має виконати протягом року, не обговорювався.

Про це у інтервю LB.ua розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

"Цей лист американська сторона не представляла офіційно українській делегації", - наголосив Жовква.

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Він зазначив, що одним із членів американської делегації була нова спецпредставниця президента США з відбудови України Пенні Пріцкер. Президент Зеленський мав із нею окрему зустріч.

"Ми обговорювали, яким чином Сполучені Штати можуть долучитися до реконструкції України. Звичайно звучала тема реформ, але в загальному плані: потрібно і надалі проводити зміни", - розповів заступник керівника ОП.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Герхард
    Брехня...
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Так і про напад московитів проти України, не було з США жодних папєрєджень… Мертвечук з шуфричем та деркачем, можуть заприсягтися на фото сівковича і бойка!
    Так і в цьому випадку, затаївся Байден, перевіряє на Чесність
  • Сергей121
    Це бидло й досі вважає всіх нас ідіотами.
    Цікаво тільки одне - оте ЗЕстадо, що і тут ще окропом сцить, захищаючи свого пісюграя, воно теж згодне з отим оболтусом, що цю хрєнь впарює?
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