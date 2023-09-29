Румунія бойкотуватиме матчі зі збірною Росії

Румунська футбольна федерація (FRF) заявила, що відмовляється грати проти російських збірних. Це сталося після рішення УЄФА щодо повернення російських команд до міжнародних змагань з футболу у віковій категорії U17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву FRF.

У румунській федерації погодились з тезою УЄФА про те, що "за жодних обставин діти не повинні страждати через необачні дії влади держави", проте переконані, що санкції проти російського футболу повинні діяти й надалі.

"FRF вважає, що футбол і спорт загалом не можна відокремити від правових, інституційних та економічних цінностей, які перетворили Європу на простір миру, свободи та економічного процвітання", - йдеться у заяві румунської федерації.

"FRF вважає, що повинна бути солідарною з духом санкцій, затверджених європейськими та національними інституціями, і не буде грати жодного офіційного чи товариського матчу зі збірною Російської Федерації", - наголошується у заяві.

"FRF очікує завершення процедур для виконання цього рішення Виконавчого комітету УЄФА, вважаючи, що регламент змагань поважатиме позицію кожної національної федерації".

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Представники Німеччини у виконкомі УЄФА, Ганс-Йоахім Ватцке та Карл-Гайнц Румменігге, підтримали рішення щодо повернення збірної Росії U17. Однак офіційної реакції Німецького футбольного союзу поки що не було.

В той самий час Україна, Англія, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Данія, Фінляндія, Ірландія, Норвегія, Румунія публічно виступили проти матчів із Росією.