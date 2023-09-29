Чарльз Браун офіційно вступив на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів армії США

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі в п’ятницю офіційно передав свої повноваження наступнику генералу Чарльзу Брауну, який до цього очолював Військово-повітряні сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Церемонія передання повноважень новому голові Об’єднаного комітету начальників штабів відбулась на військовій базі Майєр Хендерсон Холл під Вашингтоном.

У супроводі оркестру на марші Міллі передав командування головнокомандувачу ВПС генералу Чарльзу Брауну. На церемонії були присутні президент США Джо Байден і голова Пентагону Ллойд Остін.

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Під час першого виступу Браун заявив, що його метою буде стримування агресії та "ведення бою там, де він буде потрібен".

Генерал також наголосив на необхідності модернізації армії США з урахуванням нових підходів.