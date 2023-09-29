Чарльз Браун офіційно вступив на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів армії США
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Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі в п’ятницю офіційно передав свої повноваження наступнику генералу Чарльзу Брауну, який до цього очолював Військово-повітряні сили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Церемонія передання повноважень новому голові Об’єднаного комітету начальників штабів відбулась на військовій базі Майєр Хендерсон Холл під Вашингтоном.
У супроводі оркестру на марші Міллі передав командування головнокомандувачу ВПС генералу Чарльзу Брауну. На церемонії були присутні президент США Джо Байден і голова Пентагону Ллойд Остін.
Під час першого виступу Браун заявив, що його метою буде стримування агресії та "ведення бою там, де він буде потрібен".
Генерал також наголосив на необхідності модернізації армії США з урахуванням нових підходів.