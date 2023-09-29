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Чарльз Браун офіційно вступив на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів армії США

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браун,чарльз
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі в п’ятницю офіційно передав свої повноваження наступнику генералу Чарльзу Брауну, який до цього очолював Військово-повітряні сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Церемонія передання повноважень новому голові Об’єднаного комітету начальників штабів відбулась на військовій базі Майєр Хендерсон Холл під Вашингтоном.

У супроводі оркестру на марші Міллі передав командування головнокомандувачу ВПС генералу Чарльзу Брауну. На церемонії були присутні президент США Джо Байден і голова Пентагону Ллойд Остін.

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Під час першого виступу Браун заявив, що його метою буде стримування агресії та "ведення бою там, де він буде потрібен".

Генерал також наголосив на необхідності модернізації армії США з урахуванням нових підходів.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Дякуємо, пане генерале Міллі, за вашу допомогу у боротьбі з одним з найбільших ворогів людства, пуйлом та його мордором.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    Разом до Перемоги, пане Генерал Браун !
  • arye z.
    В Україні відповідної посади немає.
    Америка з самого свого заснування взяла курс на зменшення ризику військового перевороту. Якщо в тебе в руках вся військова сила, то надто велика спокуса перетворити владу над армією на владу над країною.
    Тому немає посади ні Начгенштаба, ні генерала Головнокомандувача. Є 4-ро начштабів 4-х самостійних родів військ - сухопутні, морські, повітряні та морська піхота. А над ними Начальник об'єднаного штабу, який 4-ма родами військ не командує, а лише координує їхню діяльність. А головнокомандувач - Президент.
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