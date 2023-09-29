Росія атакує південь країни ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Російські окупанти випустили групи ударних БПЛА в напрямку Одеської, Миколаївської, Херсонської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Повітряні сили ВС України в п'ятницю ввечері.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що "друга група ворожих ударних БПЛА долітає до узбережжя Одеської області".

Зокрема, заклики перебуватив в укриттях мешканців Білгород-Дністровського, Арцизького районів, Південного та Рибаківки Одеської області. А також мешканців кількох районів Миколаївської області, зокрема Коблево.

"Мешканці Одеської області дуже прошу: спустіться в укриття і будьте там до відбою повітряної тривоги", - написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму телеграмі.

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